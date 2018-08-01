İzmir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde domates yüklü traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde domates yüklü traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Faik Magus yönetimindeki 35 T 3049 plakalı traktör, Anafartalar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nden ara yola dönerken Adnan Özgür Benli yönetimindeki 35 ADY 493 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Benli, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Benli'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.