İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Kavşağında trafik ışığında bekleyen M.A'nın kullandığı 35 AR 2722 plakalı otomobile E.D'nin kullandığı 35 AK 4785 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yolculardan Efe Ö, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.