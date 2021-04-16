İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.45 sıralarında Karaburun Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Balıklıova yönünden Mordoğan istikametine seyir halinde olan M.E. idaresindeki 35 UDB 86 plakalı kamyonet, aynı istikamette yolda kenarında park halindeyken yola çıkan Vedat Dönmez idaresindeki 35 AEL 134 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurda yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kaza olan yolda güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dönmez'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü M.E., ifadesi için jandarma tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Vladimir Putin Antony Blinken Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:14:13. #1.16#

title