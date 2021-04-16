İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.45 sıralarında Karaburun Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Balıklıova yönünden Mordoğan istikametine seyir halinde olan M.E. idaresindeki 35 UDB 86 plakalı kamyonet, aynı istikamette yolda kenarında park halindeyken yola çıkan Vedat Dönmez idaresindeki 35 AEL 134 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurda yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından kaza olan yolda güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dönmez'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü M.E., ifadesi için jandarma tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı