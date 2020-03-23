İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
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Menderes, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

23.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:58
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere yolu Tekeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri aracın içerisindeki şahsı aracın içerisinden çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Fuat Güngör isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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