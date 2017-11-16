İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde, tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki eşi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.Ş'nin kullandığı 29 AT 853 plakalı tır ile İzmir-Çanakkale Karayolu Bergama Sanayi Kavşağı'nda Hüseyin Dalbudak idaresindeki 35 VUK 61 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Dalbudak olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Kadriye Dalbudak yaralı olarak Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Emekli imam olduğu belirtilen Hüseyin Dalbudak'ın, hastanede tedavisi tamamlanan eşini Fatih Mahallesi'ndeki evlerine götürmek için yola çıktığı öğrenildi.



Kaza sonrası, tır şoförü A.Ş'nin gözaltına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldüğü bildirildi.