İzmir'de trafik kazası 1'i ağır 6 yaralı

İzmir'de trafik kazası 1'i ağır 6 yaralı

03.11.2019 19:50
İzmir'de trafik kazası 1'i ağır 6 yaralı
Kaynak: DHA
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