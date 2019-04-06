İzmir'de Trafik Kazaları: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konak'tan Balçova yönüne ilerleyen, sürücüsü öğrenilemeyen 35 GE 3081 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli Mehmet Olçun'a (44) çarptı.

Kazada yaralanan Olçun, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

-Park halindeki otomobile çarptı

Konak ilçesindeki diğer kazada, Balçova yönüne ilerleyen Mert Barut (29) yönetimindeki 34 T 7303 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde park halindeki Erman Gündüz'e ait 34 DT 2975 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Barut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA