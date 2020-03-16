İzmir'de trafik ikaz levhalarını çalan şahıslar tutuklandı İzmir'in Bayındır ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait uyarı ve ikaz levhalarını çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait uyarı ve ikaz levhalarını çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, 14 Mart tarihinde Kızılcaova Mahallesi'nde meydana geldi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik uyarı ve ikaz levhalarının sökülerek bir kamyonete yüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.



Olayın fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, takip sonucu olaya karışan şüpheli aracı Torbalı ilçesi Dağtekke Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 bin 500 lira olan 54 adet demir profil ile birlikte trafik uyarı ve ikaz levhaları ele geçirildi. Olayla ilgili C.K., E.Ç., İ.K. ve K.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.



4 kişiden 3'ü tutuklandı



Mahkemeye sevk edilen K.Ç. isimli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, C.K. ve E.Ç. tutuklanarak Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahıslardan İ.K. isimli şüpheli de, mahkeme tarafından tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA