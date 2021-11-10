İZMİR'DE TRAFİK 2 DAKİKALIĞINA DURDU - Haberler
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İZMİR'DE TRAFİK 2 DAKİKALIĞINA DURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Cumhuriyeti kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümünde İzmir'de de anıldı.

İZMİR (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümünde İzmir'de de anıldı. Saat 9'u 5 geçe hayat durdu. İzmirliler 2 dakika boyunca Ata'ları için saygı duruşunda bulundu. İzmir'in en işlek caddelerinden biri olan Altınyol'da sürücüler 9'u 5 geçe arabalarını durdurup kornaya bastı, saygı duruşunda bulundu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İZMİR'DE TRAFİK 2 DAKİKALIĞINA DURDU

İZMİR'DE TRAFİK 2 DAKİKALIĞINA DURDU

İZMİR'DE TRAFİK 2 DAKİKALIĞINA DURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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