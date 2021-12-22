İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

İZMİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında artarak 1 milyon 568 bin 927 oldu.

Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 568 bin 927 adet taşıtın yüzde 54,8'ini otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüze 2,9'unu kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 1,0'ını otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında arttı. İzmir, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 5 bin 194 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü il oldu. 2021 yılı kasım ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,6 oranında azaldı.

İzmir'de kasımda 2 bin 255 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK verilerine göre kasım ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan 2 bin 255 adet otomobilin yüzde 11,8'i Renault, yüzde 10,8'i Peugeot, yüzde 10,2'si Fiat, yüzde 8,2'si Honda, yüzde 6,7'si Volkswagen, yüzde 6,7'si Citroen, yüzde 6,6'sı Toyota, yüzde 6,1'i Opel, yüzde 4,6'sı Hyundai, yüzde 4,5'i BMW, yüzde 3,4'ü Ford, yüzde 2,8'i Volvo, yüzde 2,8'i Nissan, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 1,9'u Dacia, yüzde 1,7'si Mercedes-Benz, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,2'si Suzuki, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,1'i Kia ve geri kalan yüzde 3,7'si ise diğer marka araçlardan oluştu.

İzmir'de kasım ayında 68 bin 881 taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri yapılan 68 bin 881 taşıtın yüzde 72,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 6,0'ını motosiklet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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