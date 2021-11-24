İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 563 bin 449 oldu

İZMİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 Ekim ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında artarak 1 milyon 563 bin 449 oldu.

Ekim ayı sonu itibarıyla İzmir'de, trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 563 bin 449 adet taşıtın yüzde 54,9'unu otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 1,0'ını otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,2 oranında azaldı. İzmir, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 5 bin 168 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu. 2021 yılı Ekim ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,6 oranında azaldı. İzmir'de ekim ayında, 2 bin 319 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldığı belirtildi.

Yine kente ekim ayında 53 bin 477 taşıtın devrinin yapıldığı ifade edilirken, ekim ayında devri yapılan 53 bin 477 taşıtın yüzde 72,2'sini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 6,6'sını motosiklet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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