İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine AK Parti'den tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine AK Parti'den tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine ilişkin, "Sayın Tunç Soyer 12 yıllık oturmuş bir sistemi hiçe saydı, bozdu, dağıttı ve zam yaptı.

İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine AK Parti'den tepki
17.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:26

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine ilişkin, "Sayın Tunç Soyer 12 yıllık oturmuş bir sistemi hiçe saydı, bozdu, dağıttı ve zam yaptı. 90 dakikanın 120 dakikaya çıkarılıp yapılan zam düzenlemesinden geri dönülmesini talep ediyoruz." dedi.

Sürekli, İZBAN Egekent Aktarma İstasyonu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aktarma sisteminin 12 yıldır problemsiz işlediğini, belediyenin pandemi sürecinde Eshot'un 225 milyon lira zarar etmesini gerekçe göstererek sistemi değiştirdiğini belirtti.

Sıkıntının başka şekillerde giderilebileceğini ifade eden Sürekli, şöyle konuştu:

"Zarar ettiğini beyan ediyorsanız çıkar mertçe İzmirlilere karşı 'zam yapıyoruz' dersiniz. Türkiye'de pandemi döneminde genel olarak bir sıkıntı oluştu. İktidar olarak nasıl bunları telafi ettiysek büyükşehir belediyesi de başka yollarla bu zararını telafi ederdi, arka sıradakilerden bunu çıkartmaya gerek yok. Göreve gelirken 'İzmir'in nimetlerinden, kazanımlarından bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı bundan sonra arka sıradakilere bu payları vereceğiz' diyorsunuz, ilk icraatınız şatoya yerleşmek oluyor. Sonra suya zam yapıyorsunuz ve 90 dakikalık aktarma konusunda vatandaşın ulaşımdaki tasarruf kısmını bozuyorsunuz. Aziz Kocaoğlu'nun en başarılı icraatlerinden biriydi. Süratle eski sisteme dönülsün, zamlar geri alınsın. Arka sıradakilere kulak verin. Reklamla değil çiçekle böcekle değil arka sıradakilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayın olmayan suya zam yapmayın, ulaşımda onları mağdur etmeyin."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti Magazin
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Spor
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Güncel
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Aamir Khan Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fuat Çapa Sergen Yalçın Süleyman Seba Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: İzmir'de toplu ulaşımdaki yeni aktarma sistemine AK Parti'den tepki - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 13:42:21. #1.15#
title