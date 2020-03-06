İzmir'de toplu ulaşımda ve belediyedeki kadın şoförler dikkat çekiyor

06.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:12

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan 28 kadın otobüs şoförüne, belediye çalışanlarına hizmet veren sekiz kadın araç şoförü daha katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe az bir süre kala İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kadın şoför alımının devam edeceğini duyurdu.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarına hizmet veren Araç Sevk Amirliğindeki kadın şoför sayısı sekizi buldu. ESHOT otobüslerini kullanan kadın şoför sayısı 28'e, metro ve tramvayda çalışan kadın sürücü sayısı ise 18'e ulaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe az bir süre kala müjde İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. Büyükşehir, kadın şoför alımının sürdürüleceğini açıkladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Araç Sevk Amirliğinde işbaşı yapan kadın şoförler, işlerinden memnun olduklarını dile getirirken, şoför Hülya Demir araç kullanmayı çok sevdiğini ve şoförlüğün çocukluk hayali olduğunu söyleyerek deneyimini, "Belediyede kadın şoför gören önce şaşırıyor; ama sonra çok güzel tepkiler veriyor" dedi.



"Baba mesleğim"



Şoför Sibel Koçan, şoförlüğün baba mesleği olduğunu vurgulayarak, bu işi kadınların da yaptığını göstermenin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Koçan, "Toplu ulaşımda ve belediyede kadın şoförlerin görev alması Başkanımız Tunç Soyer'in projesiydi. Biz de göreve başlayarak bu projeye katkı koymuş olduk" dedi.



Büyükşehirde çalışan kadın şoförlerden Özgür Hünder de, "Toplumda kadınların her alanda olması gerektiğine inanan bir insanım. Bu işi yaparak topluma iyi bir örnek teşkil ettiğimize inanıyorum" diyor.



Şoför Pınar Özsoy, toplumdaki "kadın her işi yapamaz" algısını yıkmakta öncü olduklarını söyleyerek, "Araç kullanmak dikkatli olmayı gerektiriyor. Kadın olsun erkek olsun dikkatli olduktan sonra herkesin güzel araç kullanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Öte yandan, uygulamadan İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışanları da memnun. Belediye personeli Feyza Girgin, kadınların başaramayacağı işin olmadığını vurguladı. Girgin, "Gayet güzel, keyifli, mutlu bir şekilde yolculuk yapıyoruz sayelerinde. Bu uygulamanın topluma örnek olacağını, kız çocukları olan ailelerinin de kadın şoförleri gördükçe kız çocuklarını bu alanlara yönlendireceğini düşünüyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA