İzmir'de Toplu Ulaşımda 520 Milyon Yolcu Taşındı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında toplu ulaşım araçlarıyla taşıdığı yolcu sayısı 520 milyonu aştı. Metro ve İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) ardından tramvayın da devreye alınmasıyla, raylı sistemle taşınan yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 205 milyonu buldu. Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payı yüzde 40'a çıkarken, deniz ulaşımında da tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

İzmir'de 2018 yılı içinde toplu ulaşımla taşınan yolcu sayısı 520 milyonu geçerken, en büyük pay yaklaşık 243 milyon yolcuyla ESHOT'un oldu. İZULAŞ'la birlikte otobüs taşımacılığının toplam yolcu içindeki sayısı 300 milyona ulaştı.

RAYLARDA 205 MİLYON YOLCU

Raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının yüzde 40 düzeyine çıkmasıyla, İzmir bu alandaki öncülüğünü korudu. İZBAN'ın Selçuk'a kadar uzaması, Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının devreye girmesiyle birlikte toplam uzunluğu 180 kilometreye ulaşan İzmir'deki raylı sistemler, 2018 yılında 205 milyon yolcu taşıdı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Sefer sıklığını 2 buçuk dakikaya kadar düşüren İzmir Metro, 2018 yılında 120 milyon yolcu rakamına ulaştı. İzmir Metro, bir önceki yıl 103 milyon yolcu taşımıştı. Yıl boyunca hizmet veren Karşıyaka tramvayı ile ücretli taşımacılığa geçen Temmuz ayında başlayan Konak tramvayındaki yolcu sayısı 1 yılda 24 milyon oldu. Hat uzunluğunu sürekli artıran, şu anda Aliağa ile Selçuk arasındaki 136 kilometrelik hatta işletmecilik yapan İZBAN, bir aylık greve rağmen 2018 yılında 85 milyon yolcu taşıdı. Böylelikle toplamda 205 milyon yolcuya ulaşan İzmir'deki raylı sistemler, geçen yılın '200 milyon yolcu' rakamını 5 milyon daha artırdı. İzmir'deki raylı sistemlerin toplu taşımadaki payı da yükseldi.

İZDENİZ DE REKOR KIRDI

Türkiye'nin en genç ve en modern gemi filosuyla hizmet vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında da tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. İZDENİZ'in, 2018 yılında taşıdığı yolcu sayısı 16 milyon 300 bine ulaştı. Arabalı yolcu gemileriyle taşınan araç sayısı da 1 milyon barajını aştı. 2013 yılında deniz yoluyla taşıdığı yolcu sayısı 13 milyon 500 bin olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç ve modern gemi filosu oluşturarak bu sayıyı her yıl düzenli olarak artırdı. - İzmir

Kaynak: DHA