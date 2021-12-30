İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İZMİR (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kentte toplu ulaşım araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi. Tam, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri, ortalama yüzde 35 artırıldı. Öğrenci tarifesinde ise artış yapılmadı.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, 3,46 TL olan tam biniş ücreti, 4,70 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruş, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmayacak. 3 TL olan öğretmen ve 60 yaş biniş ücretleri 4,06 TL olarak düzenlendi. Önceki tarifede 1,64 TL olan öğrenci biniş ücretinde ise artış yapılmadı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması sürüyor. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da devam ediyor.