İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı - Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel

İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda toplu ulaşımda değişiklik yapıldı.

17.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:15
İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda toplu ulaşımda değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından eğlence mekanlarının faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle Baykuş seferlerine ara verildi, İZBAN'da ek seferler geçici süreyle kısıtlandı. İZDENİZ gemileri ise hafta içi gün ortasında ring seferleri yapacak. Başkan Soyer ise özel sektör temsilcilerine çağrı yaparak, "Durumu uygun olan personelleriniz işe hiç gelmesin, evlerinden çalışsın" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yaptı.


Hafta içi gün içinde yüzde 40'ları bulan, gece ise yüzde 30'a ulaşan yolcu sayısındaki düşüşe rağmen sefer programlarında değişiklik yapmayan ESHOT Genel Müdürlüğü, sadece Baykuş seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Sabaha kadar saat başı sefer yapan Gaziemir-Konak (910), Çiğli-Konak (920), Bornova-Konak (930), Buca-Konak (940) ve Narlıdere-Konak (950) baykuş hatları, kentte ve ülkede durumun normalleşmesi sonrası yeniden devreye alınacak.


İZBAN'da ek seferler durdu


Büyükşehir, Aliağa-Selçuk arası hizmet veren İZBAN'da, Aralık 2017'den bu yana devam eden ek seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Gaziemir-Alsancak ve Çiğli-Halkapınar arasında, hafta içi 07.16 - 09.10 ve 16.40 - 19.06 saatleri arasında yapılan toplam 28 sefer, ikinci bir talimata kadar yapılamayacak.


Metro ve tramvay


İzmir'de metro ve tramvay seferlerinde de korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla Baykuş seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Metroda son sefer, Fahrettin Altay ve Evka3'ten saat karşılıklı olarak 00.20'de yapılacak. Tramvayda ise Karşıyaka'da Alaybey ve Ataşehir duraklarından; Konak'ta Fahrettin Altay ve Halkapınar duraklarından karşılıklı olarak son seferler saat 00.20'de çıkış yapacak.


Metroda hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 07.00-11.00 saatleri arasında 4 dakikada bir, 11.00-16.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak.


Karşıyaka tramvayı hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 07.00-20.00 saatleri arasında 8 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.


Konak tramvayı hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 07.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak.


Gemiler ring yapacak


İZDENİZ'de yolcu sayısında yüzde 36'yı bulan azalmaya rağmen, normalde hafta içi sabah ve akşam yoğunluğunun yaşandığı saatlerdeki sefer programlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Körfez içi deniz ulaşımı hafta içi 06.45-09.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında mevcut plana görev devam edecek. Hafta içi diğer saatlerde ise gemiler 30 dakikada bir Bostanlı-Karşıyaka-Konak ve Bostanlı Karşıyaka-Alsancak-Pasaport olmak üzere ring seferleri yapacak.


Başkan'dan özel sektöre hayati çağrı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm toplu ulaşım unsurlarının, ihtiyaç doğrultusunda güvenli, hijyenik ve konforlu hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Toplum sağlığının azami ölçüde korunması hedefiyle tüm araçların, istasyonların, durakların ve aktarma merkezlerinin sürekli dezenfekte edildiğini vurgulayan Tunç Soyer, özel sektöre çağrıda bulundu. Böyle olağanüstü günlerde "esnek mesai saati" uygulamasına geçişin çok önemli olduğunu belirten Soyer, şunları söyledi:


"Özel sektör temsilcilerimize sesleniyorum; kendimizin olduğu kadar birbirimizin de sağlığını korumaktan sorumluyuz. Bu felsefe ışığında, durumu uygun olan personelleriniz işe hiç gelmesin, evlerinden çalışsın. Gelmesi gerekenler içinse mesaiyi normalden bir saat erken ya da geç başlatmak ve bitirmek, sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda oluşabilecek yoğunluğu engelleyecektir; hastalık bulaşma riskini önemli ölçüde azaltacaktır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar...
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Rita Wilson Hülya Avşar Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Henry Onyekuru
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: İzmir'de toplu ulaşıma virüsle mücadele ayarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:56:50. #1.14#