İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma
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Türkiye, İzmir

İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma

İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma Topu taşıma İzmir'de yüzde 30 düştü Dünyayı sarsan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi ve okulların iki hafta tatil edilmesi kararının ardından, İzmir'de hafta sonu toplu ulaşımı kullananların sayısında yaklaşık yüzde 30...

16.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:54
İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma

İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma

Topu taşıma İzmir'de yüzde 30 düştü

İZMİR - Dünyayı sarsan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi ve okulların iki hafta tatil edilmesi kararının ardından, İzmir'de hafta sonu toplu ulaşımı kullananların sayısında yaklaşık yüzde 30 oranında düşüş görüldü.

İzmir'de toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı korona virüsü endişesi ve okulların tatil edilmesi nedeniyle azaldı. Hafta sonuna denk gelen 14 ve 15 Mart günlerinde, tüm toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı, bir önceki hafta sonuna göre yaklaşık yüzde 30'luk düşüşle 1 milyon 874 bin 732'ye geriledi.

"İzmirliler durumun ciddiyetinin farkında"

Bu düşüşte, virüsün Türkiye'de de görülmesinin ve Sağlık Bakanlığının yaptığı yoğun uyarıların etkili olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Okulların tatil edilmesi, 'tatil' olarak algılanmamalı. Ebeveynler bu süreci bir ara verme değil, çocuklarının eğitimlerini evde sürdürmeleri gereken bir dönem olarak değerlendirmeli. Bu karar virüsün yayılmasını engellemek için alındı. Toplu ulaşım araçlarına binişlerdeki bu düşüş gösteriyor ki İzmirli hemşehrilerimiz durumun ciddiyetinin farkında" dedi.

Seferlerde azalma yok

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım birimlerinin; güvenli, konforlu ve bütünleşik hizmet vermeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Soyer, "Hatlarımızda olası yoğunlukların yaşanmaması için tüm ulaşım araçlarımızın rutin sefer programları devam ediyor. Hiçbir hatta sefer sayısını azaltmıyoruz. Öte yandan, tüm toplu ulaşım araçlarımız düzenli dezenfekte edilmeye devam ediliyor" şeklinde konuştu.

Risk gruplarına uyarı

Herkesin kişisel temizliğe azami dikkat etmesi, temasın yoğun olduğu kalabalık ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durması gerektiğini belirten Başkan Soyer, Sağlık Bakanlığının işaret ettiği risk gruplarını da, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız başta olmak üzere; hamilelerin, yasal süt iznindeki annelerin, bağışıklık sorunu olanların, kanser tedavisi görenlerin, organ nakli olanların, kronik solunum yolu, kalp-damar, obezite, şeker ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunanların; virüsün oluşturduğu tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar, çok zorunlu olmadıkça ve özellikle de yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum" sözleriyle bir kez daha uyardı.

İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma

Kaynak: İHA

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İzmir'de toplu ulaşım kullanımında korona virüs kaynaklı azalma

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