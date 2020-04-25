İzmir'de toplu taşımaya "ramazan" düzenlemesi
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Karşıyaka, Konak, İzmir, Güncel, Haber

İzmir'de toplu taşımaya "ramazan" düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle hafta içi metro, tramvay ve İZDENİZ seferlerinde değişiklik yaptı.

25.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:28
İzmir'de toplu taşımaya

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle hafta içi metro, tramvay ve İZDENİZ seferlerinde değişiklik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı nedeniyle hafta içi iftar saati öncesi toplu ulaşım sefer programlarında değişiklikler yapıldı.

ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 arasında yoğun sefer programlarına devam edeceği, 10.00-16.00 arasında tüm hatlarda ise seferlerin saatte bir yapılacağı aktarıldı.

Saat 21.00'den gece yarısına kadar ise 49 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferlerin devam edeceği bildirildi.

İzmir Metrosunda ise iftar öncesi sefer sıklıklarının 16.00-21.00 saatleri arasında 4,5 dakikada bir olacak şekilde düzenlendiğine işaret edildi. Aynı saat diliminde Konak Tramvayının 6 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayının ise 10 dakikada bir sefer yapacağı belirtildi.

Metroda 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında ise 30 dakikada bir sefer yapılacağı kaydedildi.

Konak Tramvayının da 06.00-10.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacağı aktarılırken, Karşıyaka Tramvayının 06.00-10.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacağı açıklandı.

İZDENİZ'de ise Konak-Karşıyaka hattında hafta içi 17.00-19.30 saatleri arasında saatte bir yapılan gemi seferlerinin yarım saatte bire çıkarıldığı kaydedildi.

Yolcu gemilerinin Karşıyaka-Konak hattında 07.30-09.30 aralığında saatte bir çalışmaya devam edeceği, aynı hatta 17.00-19.00 aralığında ise yarım saatte bir sefer yapılacağı belirtildi.

Konak-Karşıyaka hattında da 08.00-10.00 aralığında saatte bir yapılan seferlerin 17.30-19.30 aralığında yarım saatte bir olacağı, gün içinde ise mesaileri öğlen başlayan banka çalışanları için 11.30'da Karşıyaka-Konak, 12.00'de Konak-Karşıyaka seferleri yapılacağı bildirildi. Arabalı vapurların hafta içi Bostanlı-Üçkuyular hattında karşılıklı olarak 07.30-09.30 ve 16.30-18.30 dilimlerinde saate bir seferlerine devam edeceği de kaydedildi.

Tüm toplu ulaşım araçlarının güncellenmiş sefer programlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden, toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarının sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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