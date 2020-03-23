İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 oranında azaldı
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Karşıyaka, 22 Mart, İzmir, Güncel

İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 oranında azaldı

Koronavirüs endişesi İzmir'de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını tercih edenlerin sayısını azalttı. 21-22 Mart günleri toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 77 oranında azaldı.

23.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:39
İzmir'de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 oranında azaldı

İzmir'de hafta sonu toplu ulaşım araçlarını kullanan yurttaşların sayısı iki hafta öncesine göre yüzde 77 oranında azaldı. 21 Mart 2020 Cumartesi günü tüm toplu ulaşım araçlarına 412 bin 74 kişi bindi. Bu sayı 7 Mart Cumartesi günü 1 milyon 529 bin 202 idi. Bir önceki haftaya göre toplu ulaşım araçlarını kullananların oranı yüzde 73,1 azaldı.

22 Mart Pazar günü toplu ulaşım araçlarına biniş sayısı daha da düştü ve 209 bin 976'ya geriledi. İki hafta önceki pazar günü (8 Mart) bu sayı 1 milyon 93 bin 201'di. Toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı, iki hafta öncesine göre yüzde 80,1 oranında azaldı. İki gün ortalamaları dikkate alındığında, hafta sonu toplu ulaşımı kullananların sayısı, 14 gün öncesine göre yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı.

Gemi seferleri de azaltıldı

Toplu ulaşımda yolcu sayısının hafta içi yaklaşık yüzde 60 oranında azalması nedeniyle metro ve tramvaydan sonra gemi seferleri de seyreltildi. Daha önce Güzelbahçe bağlantılı seferlerini geçici olarak durduran ve hafta içi gün ortasında Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak iskeleleri arasında ring sefer başlatan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, bu seferlerin sayısını da azalttı.

Son saatler 20.00 ve 21.00

Karşıyaka-Konak, Bostanlı-Konak, Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Bostanlı-Pasaport-Alsancak hatlarında bundan böyle sabah 07.00-10.00, akşam 16.30-20.00 saatleri arasında sefer yapılacak. Arabalı vapur seferleri ise 07.00-21.00 saatleri arasında devam edecek.

"Aynı şekilde devam"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gösterilen hassasiyete teşekkür ederek "Aynı şekilde devam" mesajı verdi. Salgınla mücadelede ilk şartın, virüsün yayılmasını engellemek olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Sevdiklerimizle, dostlarımızla uzaktan iletişim kuralım. Çalışmak, dışarı çıkmak zorunda olanlarımızı ise herkesle ve her şeyle fiziksel temastan uzak durmaya; hijyene çok dikkat etmeye davet ediyorum. Sağlık çalışanlarımız zaten çok zor şartlarda ve büyük fedakarlıkla çalışıyor. Dışarı çıkmayalım ki onların işini olabildiğince kolaylaştıralım" dedi.

Kaynak: Bültenler

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