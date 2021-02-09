İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı

09.02.2021 05:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 05:41
İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'de 3 farklı ilçe sınırları açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 123 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'de 3 farklı ilçe sınırları açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 123 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat saat 06.10 ve 09.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yine 6 Şubat günü saat 08.40 sıralarında Urla ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler lastik bot içerisindeki 36 kaçak göçmeni kurtardı.Öte yandan aynı tarihte saat 22.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 29  kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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