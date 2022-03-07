İzmir'de topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu öne sürülen kuyumcu aranıyor

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde yüksek kar vaadiyle topladığı 4 milyon lira değerindeki altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde 10 yıldır kuyumculuk yapan M.E, yüksek kar vadettiği 16 müşterisinden toplam 4 milyon lira değerinde altın topladı.

Bir süredir M.E'ye ulaşamayan 16 kişi, dolandırıldıklarını öne sürerek polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şikayet üzerine M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şikayette bulunanlardan Hale Çakan, gazetecilere, kuyumcu M.E'yi 10 yıldır tanıdığını, son olarak 90 bin lira değerinde altın teslim ettiğini söyledi.

Bir süredir iş yerinin kepenklerinin kapalı olduğunu ve M.E'ye hiçbir şekilde ulaşamadığını anlatan Çakan, dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulunduğunu ifade etti.