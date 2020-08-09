İzmir'de tırnakçılık güvenlik kamerasına takıldı İzmir'de tırnakçılık güvenlik kamerasına takıldıİZMİR'in Bornova ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen üç şüpheli, tütün mamülleri satan bir iş yerine gelerek tırnakçılık denilen yöntemle dolandırıcılık yaptı.

İzmir'de tırnakçılık güvenlik kamerasına takıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen üç şüpheli, tütün mamülleri satan bir iş yerine gelerek tırnakçılık denilen yöntemle dolandırıcılık yaptı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. İş yeri sahibi Tuğberk Ural, "Kasada açık çıkınca kayıtları inceledik ve dolandırıldığımızı gördük? dedi.

Olay, geçen cuma öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 225 sokaktaki tütün mamülleri satılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre ürün alma bahanesiyle içeriye giren şüpheli, aldığı ürünü kasaya götürdükten sonra kasiyer G.U.?ya 100 TL uzattı. Ancak kasiyer para üzerini hazırlarken şüpheli, el çabukluğuyla uzattığı parayı geri aldı. Bu sırada iş yerine iki şüpheli daha girdi ve bazı ürünlerin fiyatını sordu. Kafası karışan kasiyer de uzatılan parayı aldığını düşünüp 97 lira para üstünü uzattı. Ardından üç şüpheli iş yerinden uzaklaştı. Akşam saatlerinde hesapları inceleyen iş yeri sahibi Tuğberk Ural, kasada açık olduğunu fark ettikten sonra kamera kayıtlarını inceledi ve olayı gördükten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, ilk olarak içeriye giren şüphelinin tırnakçılık denilen yöntemle uzattığı parayı geri aldıktan sonra para üzerini aldığı, bu sırada içeriye giren suç ortaklarının da kasiyerin kafasını karıştırmak için rafları inceledikleri görülüyor.

'BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN'

Kamera kayıtlarını inceledikten sonra dolandırıldıklarını fark ettiklerini belirten iş yeri sahibi Tuğberk Ural (27), 'Olayın farkına varmamız akşamı buldu. Kasada açık çıkınca kayıtları inceledik ve dolandırıldığımızı gördük. Hemen kayıtları polise vererek şikayetçi olduk. Ben olay sırasında içerideydim. Alışverişi görmediğim için müdahale edemedim. Tırnakçılık, buralarda pek sık görünen şeyler değildi ancak son günlerde birkaç esnafın daha başına aynı durum geldi. 97 lira büyük bir para değil ancak başkalarının da canı yanmasın. Suçluların yakalanmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA