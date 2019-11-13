İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı
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İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın çarptığı kişi tedavi altına alındı.

13.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:52
İzmir'de tırın çarptığı kişi yaralandı

'in ilçesinde tırın çarptığı kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.C'nin kullandığı 26 ZB 148 plakalı tır, Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çapan Arslan'a (69) çarptı.

Yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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