İzmir'de tırın beton mikserine çarpması sonucu hasar meydana geldi
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İzmir'de tırın beton mikserine çarpması sonucu hasar meydana geldi

İzmir'de tırın beton mikserine çarpması sonucu hasar meydana geldi
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın park halindeki beton mikserine çarpması sonucu hasar oluştu.

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İzmir'in Bornova ilçesinde tırın park halindeki beton mikserine çarpması sonucu hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesi 7240 Sokak'ta Ömer Kılıçtaş (52) idaresindeki su şişeleri yüklü 06 BYL 944 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırda bulunan su şişeleri yola savruldu.

Kazada sürücü yara almazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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