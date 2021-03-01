İzmir'de tırın altında kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
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İzmir'de tırın altında kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

01.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:06
İzmir'de tırın altında kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sinem Kuran (45) idaresindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, Akçay Caddesi 6. Sanayi Kavşağı'nda A.K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı tıra yandan çarptı.

Hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen Kuran, tırın hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Sinem Kuran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kuran'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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