İzmir'de tırda başlayan yangın fabrikaya sıçradı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tırda başladıktan sonra fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tırda başladıktan sonra fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım alanında faaliyet gösteren bir fabrikada, işletmeye ürün getiren tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fabrikaya sıçraması üzerine işletmedeki çalışanlar tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü.

Tırda ve fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA