İzmir'de tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

BALÇOVA, İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde tıra arkadan çarpan beton mikseri takılı kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Himmet A. (42) yönetimindeki 48 AGB 216 plakalı beton mikseri takılı kamyon, İzmir Çevre Yolu'nda Balçova yönüne giden M.Ş. (21) idaresindeki 35 KK 383 plakalı tıra, Limontepe Kavşağı yakınlarında çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Himmet A. (42), olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tırın yolda arıza yaptığı ve kazanın tır sürücüsünün aracını emniyet şeridine çekmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği öne sürüldü. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre aksadı.