İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
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İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak yaklaşık 25 metre sürükledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeki tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada 3 kişi yaralanırken, tır şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında, Ödemiş ilçesi ile Balabanlı Mahallesi'ni birbirine bağlayan karayolu üzerinde meydana geldi. Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş ilçe merkezi istikametine gitmekte olan 15 SE 551 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Mehmet Keskin yönetimindeki 35 KUZ 55 plakalı araca hızla arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 35 KUZ 55 plakalı otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklenerek yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Keskin, Gülşah Keskin ve Özlem Dizel yaralanırken, tır sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi Acil servisine sevk edildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazada yaralanan vatandaşların tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yunus Emre Akbaba/İHA)

İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı
İzmir'de tır otomobili metrelerce sürükledi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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