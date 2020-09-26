İzmir'de tır köprüden düştü: 3 yaralı
26.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:58
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tırın köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tırın köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beydağ'dan Ödemiş yönüne giden İshak Kılıç (39) yönetimindeki 35 APT 218 plakalı tır, Mescitli Mahallesi'ndeki Karahayıt Köprüsü'nden dere yatağına düştü.
Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen tırın sürücüsü Kılıç ile yanındaki Haydar Ekmekçi (34) ve Ahmet Balık (45) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan Kılıç, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp