06.08.2019 03:22

İzmir'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İZMİR'in Tire ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Ergel yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Tire yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Ergel yönetimindeki 35 YBT 91 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Kartal idaresindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ergel'in otomobili hurdaya dönerken, talihsiz sürücü otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve 110 AKS ekibine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Mehmet Ergel'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Ergel, Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ergel'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA