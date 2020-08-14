İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı
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İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından tinerle yakıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırıldı.

14.08.2020 00:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:17

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından tinerle yakıldığı ileri sürülen genç hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen Zafer Koyuncu (32), Seyhan Mahallesi'nde arabayla yoldan geçen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartıştığı kişiler elindeki tineri alarak Koyuncu'nun üzerine döktü, ardından Koyuncu'yu ateşe verip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi tedavi altına alındı

Kaynak: AA

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