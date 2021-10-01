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İzmir'de ticari taksilere denetim yapıldı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de ticari taksilere denetim yapıldı

İzmir'de ticari taksilere yönelik denetimde 250 araç denetlenirken kurallara uymadığı belirlenen 38 şoföre ceza kesildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de ticari taksilere yönelik denetimde 250 araç denetlenirken kurallara uymadığı belirlenen 38 şoföre ceza kesildi.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 29 Eylül-1 Ekim arasında kentte bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ulaşım güzergahını uzatarak bazı yolculardan yüksek ücret talep ettiği ve bazı uygunsuz tutum ve davranışlar sergilediği şikayetleri üzerine denetim gerçekleştirdi.

Taksilere müşteri gibi binen sivil polisler, 250 aracı denetledi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmamaktan 29, seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan 5, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 2, tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmaktan 1 şoföre Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kısa mesafede yolcu almamaktan da 1 taksi şoförüne Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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