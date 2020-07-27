İzmir'de The Funtime of the Opera konseri
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İzmir'de The Funtime of the Opera konseri

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında İzmir'de The Funtime of the Opera konseri sahnelendi.

İzmir'de The Funtime of the Opera konseri
27.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:23

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında İzmir'de The Funtime of the Opera konseri sahnelendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre 3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde ünlü aryalar, napolitenler ve türküler seyircinin de katılımıyla seslendirildi.

Seyirciyi de sahne performansına katarak operanın eğlenceli yüzünü göstermeyi amaçlayan interaktif gösteride Şef Musa Göçmen yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrasına solistler Eylem Demirhan Duru, Filiz Güneş, Ebru Kaptan, Muzaffer Soydan, Murat Duyan ve Cüneyt Ünsal eşlik etti.

Festival, 28 Temmuz'da Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek "7 Tenor" gala konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA

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