İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı
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İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

15.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:58
İzmir'de terör propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan B.A'nın yeri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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