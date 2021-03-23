İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı
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İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı

23.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:58
İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları ve çektikleri videoları sosyal medyada paylaştıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları ve çektikleri videoları sosyal medyada paylaştıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alsancak semtinde, 20 Mart'ta yapılan nevruz etkinliğinin ardından gözaltına alınan 5 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven sloganlar atılması ve videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine, 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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