Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı
AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içeren paylaşımlarda bulunan 14 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.