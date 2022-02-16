Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içeren paylaşımlarda bulunan 14 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı

Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı

Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı

Terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title