İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen S.M'yi Menderes'te, A.M'yi ise Bornova'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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