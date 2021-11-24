Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 şüpheli ile sosyal medyadan propaganda yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Öte yandan, operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Kaçırıldığı ileri sürülen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar

Kaçırıldığı ileri sürülen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar

 İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

 Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title