Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 şüpheli ile sosyal medyadan propaganda yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Öte yandan, operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.