Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı
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Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı İzmir'in Menderes ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temin ettiği tespit edilen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

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Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temin ettiği tespit edilen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finansman ve eleman temini yapan bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyonun düğmesine bastı. Harekete geçen ekipler, Menderes'te şüphelilerin adreslerine yönelik baskınlar yaptı. Operasyonda, Suriye uyruklu Y.E ve A.T gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı
Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı
Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı
Terör örgütü PKK'ya finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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