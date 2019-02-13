İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014'te Kobani olaylarında faaliyet göstermek için terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye katıldıktan sonra yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 2 yıl kadar silahlı eylemde bulunan A.P. ile H.D'nin kente geldiğini tespit etti.

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA