İzmir'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
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İzmir'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
DHKP/C mensuplarını ikametlerinde barındırdığı, terör örgütüne eleman temin ettiği ve maddi destek sağladığı öne sürülen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordinesinde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Henüz gözaltına alınamayan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin