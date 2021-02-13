Son dakika haberleri... İzmir'de terör propagandasına 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)-İZMİR'de, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, jandarma tarafından 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)-İZMİR'de, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli, jandarma tarafından 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı, geçen perşembe günü Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN