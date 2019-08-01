İzmir'de terör operasyonu 9 gözaltı

İzmir'de bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin PKKKCK'yla bağlantılı olarak Suriye'de YPGPYD terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan ve 1'i Suriye uyruklu olan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Kaynak: DHA