İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
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İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

20.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:19
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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