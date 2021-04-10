Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı İzmir'de terör operasyonu: 4 tutuklama İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde Asayiş ve Trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli...

Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı

İzmir'de terör operasyonu: 4 tutuklama

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde Asayiş ve Trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; geçtiğimiz dönemde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 Nisan ve 6 Nisan tarihlerinde diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Her iki operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin Suriye uyruklu oldukları bildirildi.

Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı
Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Terör örgütünde aktif olduğu belirlenen isimler İzmir'de yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 20:27:20. #1.15#
title