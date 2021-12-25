İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonlarda; sosyal medyadan PKK terör örgütünün propagandasını yapan 3, Suriye'de PKK/KCK adına faaliyet yürütüp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 1 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B., F.P. ve Z.K.'nin sosyal medya hesapları üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerindeki adreslerine düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Ayrıca Suriye'de, PKK/KCK adına faaliyet yürütüp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan F.K. de Karaburun ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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