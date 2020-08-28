İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
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İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı İZMİR'in Buca ve Menderes ilçesinde, Suriye'de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan Suriye uyruklu 4 örgüt mensubu jandarmanın yaptığı operasyon sonucu gözaltına alındı.

28.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:06

İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı İZMİR'in Buca ve Menderes ilçesinde, Suriye'de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan Suriye uyruklu 4 örgüt mensubu jandarmanın yaptığı operasyon sonucu gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan 4 Suriye uyruklu örgüt mensubu olduğunu belirledi. Bunun üzerine, teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Buca ve Menderes ilçesinde oldukları belirlenen H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H.'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, adreslerde gözaltına alınarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: DHA

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