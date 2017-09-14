İzmir'de Terör Operasyonu

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık suçundan aranan Mardin'in Artuklu İlçesi'nin belediye eski eş başkanı Sevinç Bozan, saklandığı evde yakalandı.



?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık suçundan aranan Artuklu belediye eski eş başkanı Sevinç Bozan'ı, Balçova'da saklandığı evde gözaltına aldı. Bozan'ın polise yakalanmamak için saçını farklı bir renge boyattığı bildirildi. Bozan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir