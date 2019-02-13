İzmir'de Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'de Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'de jandarma ekipleri, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 2 yıl kadar silahlı faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye dönen iki teröristi yakaladı.

İzmir'de Terör Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'de jandarma ekipleri, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 2 yıl kadar silahlı faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye dönen iki teröristi yakaladı.

İzmir'de devam eden terör operasyonları neticesinde çok önemli iki isim ele geçirildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne Suriye/Kobani (Ayn-El Arap) olaylarında faaliyet göstermek maksadıyla 2014 yılında katılan, yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 2 yıl kadar silahlı faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye dönen A.P. ile H.D. isimli terör örgütü mensuplarını tespit eden İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan operasyonla iki şahsı gözaltına aldı. A.P. ve H.D.'nin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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