İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltıİZMİR - İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
İZMİR - İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilirken, adreslerde örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.